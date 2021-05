Foto: Said Khatib/Ritzau Scanpix

En ildkugle og en sort røgsøjle stiger op i Rafah i den sydlige del af Gazastriben efter endnu et israelsk luftangreb torsdag. I Frankrig har der tidligere været uroligheder i forbindelse med protester vedrørende konflikt i Mellemøsten, og det ønsker den franske indenrigsminister ikke en gentagelse af.

Frankrig forbyder Mellemøst-protester af frygt for uro

Indenrigsminister beder politiet i Paris være på vagt over for eventuel uro koblet til konflikt i Mellemøsten.

Frankrigs indenrigsminister, Gérald Darmanin, har nedlagt forbud mod en protest i den franske hovedstad, Paris.

Her skulle der ifølge ministeren lørdag være demonstration med fokus på de seneste blodsudgydelser i Mellemøsten.

Men lignende demonstrationer for syv år siden, da Israel og Hamas-bevægelsen i Gaza senest var i krig, udløste voldsomme optøjer i Paris.

Dengang angreb uromagere en jødisk synagoge og butikker, der var ejet af jøder.

- Vi konstaterede alvorlige forstyrrelser af den offentlige orden i 2014, skriver Darmanin torsdag på Twitter.

Derfor har ministeren meddelt politiet i Paris, at demonstrationer ikke er tilladt på lørdag. Han har også bedt dem være særligt på vagt over for eventuel uro, skriver han.

Der er ikke umiddelbart mere information om beslutningen.

Torsdag fortsætter den blodige konflikt i Mellemøsten.

Militante palæstinensere skyder raketter fra Gazastriben mod Israel, og Israel svarer igen med omfattende luftangreb.

Israels militær har optrappet med kampvogne og soldater ved grænsen til Gaza, skriver nyhedsbureauet Reuters.

I Gazastriben er 87 mennesker, heriblandt 18 børn og otte kvinder, blevet dræbt, siden luftangrebene begyndte mandag.

I Israel er syv mennesker dræbt, oplyser landets militær.

Det er de værste blodsudgydelser i området i flere år.

Volden har bredt sig til flere byer i Israel, hvor der er deciderede gadekampe mellem jødiske og arabiske israelere.