Frankrig beskylder USA og Australien for svig og løgne

Frankrigs udenrigsminister, Jean-Yves Le Drian, har beskyldt Australien og USA for at lyve om en ny sikkerhedspagt, som har fået Paris til at kalde dets ambassadører hjem fra de to lande. Jean-Yves Le Drian beskylder også USA og Australien for at være "svigefulde" og for at have udvist "foragt" ved at bryde et tillidsforhold.

Foto: Attila Kisbenedek/Ritzau Scanpix