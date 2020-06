Frankrig åbner sine grænser for turister fra 15. juni

Samtidig vil Frankrig løfte alle grænserestriktioner for andre Schengen-lande, herunder Danmark, fra 15. juni.

Frankrig vil gradvist åbne sine grænser for lande uden for Schengen-zonen fra 1. juli.

Grænserne blev lukket i midten af marts for at begrænse spredningen af coronavirus. Torsdag anbefalede EU, at unionen genåbner grænserne til nogle lande på Balkan fra 1. juli.

Udenrigsminister Jean-Yves Le Drian og indenrigsminister Christophe Castaner udtaler i fælleserklæringen, at Frankrigs genåbning vil ske i harmoni med resten af EU.

- Åbningen vil ske gradvist og vil variere afhængigt af sundhedssituationen i hvert enkelt land og i henhold til de foranstaltninger, man er blevet enig om på europæisk niveau på det tidspunkt, udtaler de to ministre.

Europa har været hårdt ramt af coronaviruspandemien og tegner sig for næsten halvdelen af verdens coronarelaterede dødsfald.

Men spredningen er aftaget i mange af de hårdest ramte lande, herunder Spanien, Italien og Frankrig, hvilket gør det muligt at ophæve de mest restriktive foranstaltninger.