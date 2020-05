Frankrig åbner for barer og restauranter i næste uge

Frankrig er klar til at åbne landets restauranter, caféer og barer i næste uge.

Det sker efter lang tids nedlukning som følge af coronavirusudbruddet.

Alle restauranter, caféer og barer vil få mulighed for at åbne tirsdag den 2. juni. De steder, der ligger i regioner, der betragtes som en "grøn zone", får lov til at åbne helt - dog med krav om mindst en meter mellem bordene.

Restauranter, caféer og barer, der ligger i en "orange zone", får også lov til at åbne - dog kun for udeservering.

Den franske hovedstad, Paris, har hidtil ligget i en "rød zone". Det er dog ændret, så den nu betragtes som værende i "orange zone".

Det betyder, at hovedstaden ikke betragtes som værende lige så fri for coronavirusset som i de "grønne zoner". Ophævelsen af restriktioner vil derfor også foretages mere påpasseligt i disse zoner.

Fra den 2. juni vil et forbud mod at rejse mere end 100 kilometer væk fra sit hjem også blive ophævet i de fleste tilfælde.

Større sportsaktiviteter i Frankrig er fortsat indstillet frem til 21. juni.

Samtidig lyder det, at der sættes yderligere skub i planerne om at genåbne de franske skoler. Skolerne er allerede åbnet for de yngste elever mange steder i Frankrig, mens de ældste elever fortsat er hjemme.

Frankrig har under coronapandemien registreret 28.599 døde med coronavirus. Det viser tal fra amerikanske Johns Hopkins University.

183.038 personer er blevet registreret smittet med coronavirus.

Der bor cirka 67 millioner indbyggere i Frankrig.