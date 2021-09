Frankrig: Ny forsvarspagt styrker behov for europæisk enegang

En ny forsvarsalliance mellem USA, Storbritannien og Australien for dele af Det Indiske Ocean og dele af Stillehavet gør det endnu mere påtrængende med et udvidet forsvarssamarbejde i Europa.

- Der er ingen anden troværdig måde at forsvare vores interesser og værdier på rundt omkring i verden. Herunder i Indo-Pacific-området, siger udenrigsminister Jean-Yves Le Drian og forsvarsminister Florence Parly i udtalelsen.

Regionen, som der tales om, dækker stort set hele Det Indiske Ocean og Stillehavet. Fra den afrikanske østkyst til det vestlige USA.

De franske ministre beklager samtidig, at en aftale om at Australien skulle købe franskdesignede ubåde for milliarder af dollar, bliver skrottet som følge af den nye alliance.

I stedet vil Australien få hjælp fra USA og Storbritannien til at opbygge en flåde af atomdrevne ubåde.

Krigsfartøjerne skal udstyres med konventionelle våben.

- Den amerikanske beslutning om at skubbe en europæisk allieret og partner som Frankrig til side fra et strukturelt partnerskab med Australien, viser en mangel på sammenhæng, som Frankrig kun kan notere sig og beklage, siger de to franske ministre.

Australien valgte i 2016 det franske værft Naval Group til at bygge en ny flåde af ubåde, der skal erstatte flådens over to årtier gamle ubåde. Ordren havde en værdi svarende til cirka 252 milliarder kroner.

Ordren anses som en af de mest lukrative forsvarsaftaler i verden, men den har været plaget af problemer og forsinkelser på grund af et australsk krav om, at størstedelen af byggeriet skal ske lokalt.

- Australiens beslutning om at droppe kontrakten strider mod samarbejdsånden mellem de to lande, siger de franske ministre i fællesudtalelsen.

I New Zealand er der heller ikke begejstring over, at den nære allierede Australien skal have atomdrevne ubåde.

Premierminister Jacinda Ardern siger i en udtalelse, at "New Zealands holdning om forbud mod atomdrevne ubåde i vores farvande er uændret". Dermed får ubådene ikke lov til at bevæge sig ind på newzealandsk territorie.