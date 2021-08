Tankskib med kurs mod Oman er muligvis blevet kapret

Varslingen er baseret på oplysninger fra en uoplyst "tredjepart".

UKMOTO råder skibe i farvandet til at være "ekstremt påpasselige".

Det er uvist, hvad der er sket med det Panama-indregistrerede fartøj "Asphalt Princess", men sporingsdata for skibet viser ifølge nyhedsbureauet NTB, at det tidligt onsdag morgen var på vej mod iransk farvand.

Tre efterretningskilder oplyser til nyhedsbureauet Reuters, at kontrollen med fartøjet menes at være blevet overtaget af "iransk-støttede" styrker.

Hændelsen menes at have fundet sted omkring 60 sømil ud for De Forenede Arabiske Emiraters kyst.

En talsmand for Irans hær afviser, at der skulle været sket noget usædvanligt.

Talsmanden betegner meldingerne om en mulig kapring som "en form for psykologisk krigsførelse". Det skriver det iranske nyhedsbureau Fars ifølge Reuters.

USA's udenrigsministerium oplyser, at det undersøger meldingerne, men at det er for tidligt at komme med en vurdering af, hvad der er sket.

Anonyme regeringskilder siger, at det amerikanske militær overvejer at omdirigere mindst et flådefartøj for at holde øje med "Asphalt Princess". Kilderne understreger, at der ikke umiddelbart er lagt op til et militært indgreb.

Situationen i området, der er en af verdens mest travle skibsruter, er i forvejen anspændt, efter at to besætningsmedlemmer på et tankskib blev dræbt i et angreb i sidste uge.

Storbritannien, USA og Israel beskylder Iran for at stå bag angrebet. Men det afviser Iran.

Siden marts har der ifølge BBC været adskillige angreb mod både israelske og iranske skibe i området. Tab af menneskeliv som i tilfældet fra sidste uge er dog sjældent.