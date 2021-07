Fra søndag strammer Tyskland reglerne for indrejse

For at undgå et smitteudbrud når sommerferien går på hæld, skal alle indrejsende frem over kunne fremvise enten dokumentation for at være fuldt vaccineret mod covid-19, alternativt at være kommet sig over en infektion med coronavirusset eller kunne præsentere en negativ coronatest.

Reglerne gælder for alle personer over 12 år. Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

De nye regler blev i al hast vedtaget fredag af den tyske regering.

- Dermed reducerer vi risikoen for, at der bliver båret ekstra smitte ind i landet, sagde Tysklands sundhedsminister, Jens Spahn, ifølge Flensborg Avis.

De mere strikse krav gjaldt i forvejen for alle flypassagerer til Tyskland, men omfatter nu også personer, der ankommer i bil, med tog eller via skib.

I områder, hvor bekymringen for nye varianter af virusset er særlig stor, er det et krav, at rejsende kan fremvise en negativ test.

Bevis på at være færdigvaccineret eller på at have overstået et sygdomsforløb er ikke tilstrækkeligt, skriver dpa.

Flyrejsende skal inden afgang mod en tysk lufthavn kunne dokumentere, at de opfylder kravene. På internationale tog vil der være mulighed for, at passagerer får kontrolleret, at alt er, som det skal være, inden toget ruller ind i Tyskland.

For bilister vil der være tale om stikprøvekontroller ved grænsen.

Derudover er det et generelt krav, at en lyntest ikke må være mere end 48 timer gammel ved ankomst til Tyskland. For en PCR-test er kravet højst 72 timer.

I områder, hvor den ekstra smitsomme Delta-variant er konstateret, er tidsfristen for en lyntest begrænset til 24 timer.

Personer, der udelukkende er på gennemrejse i Tyskland, eller personer, der pendler i tyske grænseområder, er fritaget for de skærpede regler.