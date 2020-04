Fra Slovenien til Det Hvide Hus

Det skulle da lige være prinsesser og dronninger, men som USA's førstedame er hun næsten også oppe i denne kategori - i hvert fald "over there".

Hun kan dårligt træde uden for præsidentboligen Det Hvide Hus i Washington D.C., før der er en hel branche af kommentatorer, der har en mening om hendes liv og hendes tøj.

Og holder hun nu sin mand, præsident Donald Trump, i hånden?

Eller trak hun hånden til sig? Hvad siger hendes kropssprog?

Hvad siger hans kropssprog?

Mon hun deler soveværelse med Donald Trump og ser med, når han går amok på Twitter? Og hvordan kan hun overhovedet holde ham ud?

Jo, Melania Trump er som en moden kvinde - hun fylder 50 den 26. april - blevet målskive for lidt af hvert.

Som Trumps kone har hun været en offentlig person i en årrække, så nogen opmærksomhed er ikke nyt for hende.

Men intet, hun har prøvet før, står mål med den interesse, der samler sig om hende som præsidentens kone.

Efter Donald Trumps valgsejr i 2016 var der spekulationer om, hvad Melania Trump ville lave som førstedame.

Hendes forgænger, Michelle Obama, var og er stadig uhyre populær, så der har været noget at leve op til.

Melania Trump har lagt en anden stil. Mere tilbageholdende, men som andre førstedamer har hun også sit eget projekt.

Det er et projekt, hvor hun bringer børn i fokus.

"Be Best", hedder hendes kampagne. Den handler om, at børn skal have gode sociale vilkår, opføre sig ordentligt på sociale medier, holde sig ude af misbrug, fokus på uddannelse.

Der har været spekulationer om, at hun er blevet slæbt med ind i Det Hvide Hus. At hun håbede, at Donald Trump ville tabe valget til Hillary Clinton.

Men sidste år udkom bogen "Free Melania" af CNN-journalisten Kate Bennett, og den fortæller en lidt anden historie.

Ifølge bogen ventede hun, at han ville vinde valget, hvis han stillede op.

Bogen siger også, at hun er langt mere selvstændig, end folkedybet måske forestiller sig.

Hun tør tale sin mand, præsidenten, imod, og hun har sit eget soveværelse i Det Hvide Hus.

Melania Trump er den anden førstedame i amerikansk historie, som ikke er født i USA.

Hun blev født i 1970 i Slovenien i det tidligere Jugoslavien. Hun blev døbt Melanija Knavs.

Som ung arbejdede hun som model og studerede design og arkitektur.

Modelarbejdet bragte hende i 1996 til USA. Her mødte hun den næsten 24 år ældre rigmand Donald Trump, og i 2005 blev hun hans tredje hustru.

Året efter blev hun amerikansk statsborger.

Sammen med Donald Trump har hun sønnen Barron, der blev født i 2006.