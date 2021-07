Fra Bush til Biden og så er det slut

Det er Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, der besøger præsidentboligen i den amerikanske forbundshovedstad.

Det er muligvis hendes sidste store udlandsrejse som kansler.

Det er også en epoke, der lakker mod enden.

Hun har været kansler i 16 år og genopstiller ikke til valget til Forbundsdagen i september.

Det vækker nogen usikkerhed i USA.

- Angela Merkel er i de sidste faser af sin periode. Sådan en rejse her er delvist en farvelrejse, siger Markus Kaim fra Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit (SWP) i Berlin til Deutsche Welle.

- USA er bekymret for det politiske vakuum, hun vil efterlade, siger Kaim, der er ekspert i transatlantiske anliggender.

Merkel har været en stabil støtte i Europa i de sidste 16 år. Også i forholdet til den store allierede USA.

Men en undtagelse er de fire år med Trump.

Trump, der blev valgt på en politik om "America First", holdt sit løfte.

Hans kritikere mente, at hans politik var kortsigtet og skadelig og var med til at isolere USA.

Den skabte problemer mellem USA og Europa.

Personligt var forholdet mellem Trump og Merkel anstrengt.

Biden har erklæret, at USA nu er på vej tilbage til det gamle forhold til Europa.

Ifølge Deutsche Welle skal det transatlantiske forhold styrkes på mødet i Det Hvide Hus.

Merkel har været med lige siden 2005, da hun blev forbundskansler. Nu er hun på sin fjerde amerikanske præsident.

Det er George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump og så Joe Biden, der altså bliver hendes sidste.

Specielt med Obama-administrationen gik det godt.

- Der var et personligt bånd, som udviklede sig mellem Obama og Merkel. Man kunne se det. Man kunne føle det. Det var et sandt venskab, siger Charles Kupchan, rådgiver for Obama, til magasinet Politico.

Biden var vicepræsident i otte år under præsident Obama, så han har fra den tid også otte års erfaring med Merkel.

Det hele er imidlertid ikke kun farvelbesøg og klinke skår efter Trump.

For flere af de problemer, der skilte parterne under Trump, er der stadig, selv om tonen er blevet mere diplomatisk.

Eksempelvis er USA modstander af gasprojektet Nord Stream 2, der skal sende russisk gas til Tyskland og Europa.

Rørledningen, der blandt andet går igennem dansk farvand, er næsten færdig.

USA frygter, at Rusland kan bruge den til at levere gas uden om Ukraine, der så kan miste store indtægter.

Desuden kan Rusland bruge gas som pression mod Europa, frygter amerikanerne.

Merkel mener omvendt, at det er en forretning med russerne og ikke mere, skriver Deutsche Welle.

En anden knast er forholdet til Kina.

Som Trump regner også Biden Kina for et voksende problem på den internationale scene.

Både når det gælder handel, geopolitik og menneskerettigheder.

Biden vil gerne have Europa med over på sin side for at presse Kina med en front af demokratiske lande.

Men lige når det gælder Tyskland, er det ikke så let.

For Merkel har i sine 16 år som kansler arbejdet på at skabe tættere bånd mellem Kina og Europa og Tyskland, skriver Reuters.

- Problemet for USA er, at Merkel har den bedste hånd, for hun har besluttet, at status quo i det transatlantiske forhold er godt nok for Tyskland, siger Ulrich Speck, tysk udenrigspolitisk analytiker.

- Derimod har Biden brug for at vinde Tyskland over til sin nye Kina-strategi.