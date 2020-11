Fox afviser instruks om ikke at kalde Biden valgt præsident

Tv-stationen Fox News afviser at have instrueret værter i ikke at kalde demokraten Joe Biden "president-elect" - den valgte præsident.

CNN skrev ellers tidligere fredag lokal tid, at der findes to interne Fox-meddelelser, der instruerer værter i ikke at bruge vendingen "president-elect" om Biden, hvis han i prognoserne når over de 270 påkrævede valgmænd.