Foto dokumenterer en ring af lys omkring sort hul

Videnskabsfolk fra Event Horizon Telescope (EHT) afslører onsdag for første gang et ægte billede af et sort hul i universet.

Billedet, der er taget af teleskoper flere steder i verden og sammenføjet til et foto, viser et sort centrum omgivet af en lysende ring. Det vidste man godt i forvejen, men det er aldrig dokumenteret med et billede.

Tyngdekraften i et sort hul er så ekstrem, at den slukker alt. Lyset trækket mod hullet og fortæres, så alt bliver sort.

Astronomer har længe drømt om at se, hvordan der ser ud i disse huller, som slukker alt i deres nærhed. Det har de kunnet se på computerskabte billeder. Men det er den ægte vare, som onsdag blev præsenteret på pressemøder seks steder i verden - i Bruxelles, Washington, Santiago, Shanghai, Taipei og Tokyo.

Det videnskabelige arbejde bag er udført af EHT. Det er et internationalt samarbejde, som blev påbegyndt i 2012. Formålet var at observere et sort hul og ved hjælp af teleskoper placeret forskellige steder i verden at skabe et billede af fænomenet.

Det sorte hul ligger 50 millioner lysår væk i en galakse, der kendes som M87.

- Det er en distance, som vi knap kan forestille os, siger Gueth. Han er til daglig tilknyttet Det Nationale Videnskabscenter i Frankrig.

At fotografere et sort hul på den afstand svarer til, at man fra Jorden fotograferede en lille sten på Månen.

- I stedet for at bygge et gigantisk teleskop, som ville kollapse under sin egen vægt, så kombinerede vi mange observatorier, fortæller Micheal Bremer, en astronom fra Instituttet for Millimetrisk Radio Astronomi i Grenoble til AFP.

Det drejede sig om otte radioteleskoper i Hawaii, Arizona, Spanien, Mexico, Chile og Sydpolen, som alle zoomede ind på M87.

Paul McNamara, astrofysiker og ekspert i sorte huller ved det europæiske rumfartsagentur, ESA, siger, at et sort hul har tilstrækkelig med tyngde til at få en stjerne til at gå i kredsløb om det meget hurtigt - så hurtigt som 20 år.

- For at sætte det i perspektiv kan man fremhæve, at det tager vores solsystem omkring 230 millioner år at cirkle rundt om Mælkevejens centrum, siger han.