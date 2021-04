Forsvarer udspørger Floyds kæreste om afhængighed i retten

For første gang var der torsdag indkaldt et vidne i retssagen om George Floyds død, som kendte ham personligt.

Både hun og Floyd brugte den smertestillende og afslappende medicin jævnligt. Oprindeligt fik hun medicin for kroniske smerter i nakken, mens han led af kroniske smerter i ryggen.

- Vi blev afhængige og prøvede virkelig hårdt at komme ud af den afhængighed mange gange, fortalte Courteney Ross.

Efter Floyd døde, blev der fundet spor af fentanyl i hans krop. Det er et opioid, der årligt menes at koste tusinder af amerikanere livet.

Den nu fyrede politibetjent Derek Chauvin er anklaget for drab på Floyd, der døde under en anholdelse i Minneapolis i maj 2020. Chauvin fastholdt Floyd ved at presse sit knæ mod hans hals i omkring ni minutter.

Den tidligere betjent har nægtet sig skyldig i drabsanklagerne.

Chauvins forsvarer Eric Nelson argumenterer for, at det var fentanyl og en i forvejen eksisterende lidelse, der førte til Floyds død.

I retten spurgte forsvareren ind til Floyds brug af medicin og stoffer og til en enkelt overdosis, en gang den nu afdøde mand kom på skadestuen med stærke mavesmerter.

Floyds kæreste fortalte, at parret begge havde recepter på smertestillende medicin, men at de nogle gange også købte piller på gaden eller af en bekendt.

Hun fortalte, at George Floyd dyrkede sport hver dag og generelt var atletisk og ved godt helbred.

Men ifølge Eric Nelson har to vidner, der befandt sig sammen med George Floyd i en bil i minutterne op til anholdelsen af ham, forklaret, at han tog to piller, inden politiet kom, og derpå faldt i en dyb søvn.

Chauvins forsvarsadvokat har indkaldt det ene af de to vidner. Men det er uklart, om dette vidne - der angiveligt solgte piller til Floyd - kommer til at aflægge forklaring.

Ben Crump, der er advokat for familien Floyd, skriver i en meddelelse, at han tager skarpt afstand fra "forsvarets forsøg på at konstruere et narrativ om, at George Floyds dødsårsag var fentanylen i hans blod".

- Vi vil gerne påminde verden, der bevidnede hans død på video, at George både gik, snakkede, grinede og trak vejret helt fint, indtil Derek Chauvin satte sit knæ på Georges hals og blokerede hans evne til at trække vejret og dermed endte hans liv, skriver Crump.