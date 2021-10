Forsonlige toner fra EU-ledere i polsk strid

Og der blev da heller ikke lagt fingre imellem, da flere kritiserede den polske tilgang til principperne for retsstaten.

Men alligevel valgte EU-sværvægtere som den tyske forbundskansler, Angela Merkel, og den franske præsident, Emmanuel Macron, at gå mere forsonligt til værks.

- Retsstatsprincippet er en nøglesten i EU. På den anden side må vi finde veje og muligheder for at komme sammen igen, sagde Angela Merkel på vej ind til EU-topmødet i Bruxelles.

Mødet formodes at blive Angela Merkels sidste som forbundskansler, da en ny tysk regering er under dannelse.

Det er ifølge flere optællinger Merkels 107. EU-topmøde. Og ofte er det hende, der er blevet kigget på, når man har ønsket at finde et kompromis i de store konflikter.

Forud for mødet forsøgte også Macron at gå den forsonlige vej. Han mødtes med den polske premierminister i lufthavnen, hvor han gav udtryk for sin bekymring.

Han opfordrede samtidig den polske premierminister, Mateusz Morawiecki, til at gå i dialog med EU-Kommissionen for at finde en løsning.

Striden handler om en nylig afgørelse fra Polens øverste domstol, forfatningsdomstolen.

Ifølge forfatningsdomstolen har EU-lov ikke altid forrang over den polske forfatning, hvilket EU's traktater ellers foreskriver at have.

Den polske premierminister forsvarede på vej ind til topmødet forfatningsdomstolens beslutning.

Det var i øvrigt premierministerens regeringsparti, Lov og Retfærdighed (PiS), der bad domstolen om at tage stilling til spørgsmålet.

Men også Polen ønsker en løsning på konflikten, selv om landet altså fastholder sin ret til ikke nødvendigvis at følge EU-lov.

Premierministeren sagde torsdag, at han ønsker at gå i dialog om en løsning.

Det er EU-Kommissionen, der skal beslutte, hvilke konsekvenser retsstriden skal have for Polen. Den kan blandt andet beslutte at tilbageholde udbetaling af EU-midler til polakkerne.

Hollands premierminister, Mark Rutte, mener, at EU skal gå "hårdt" til værks.

Han har svært ved at se, hvordan man kan forsvare at udbetale penge til Polen, når landet ikke lever op til retsstatsprincipperne.

Statsminister Mette Frederiksen (S) mener, at det er for tidligt at opfordre til økonomisk afstraffelse af Polen.

Hun vil afvente EU-Kommissionens indstilling, så tingene bliver gjort i denne rette rækkefølge.

Men grundlæggende mener statsministeren, at udbetaling af EU-midler og det at leve op til EU's værdier bør gå hånd i hånd.

- Vi synes, at det er fornuftigt med en sammenhæng, sagde Mette Frederiksen forud for topmødet.

Ifølge statsministeren udfordrer Polen det europæiske samarbejde "på nogle grundlæggende værdier". For EU er ikke blot samarbejde på en række områder, men også et værdifællesskab, sagde hun.

Det var egentlig de høje energipriser, som skulle være det helt store tema ved EU-topmødet torsdag. Men i sidste øjeblik kom retsstatsprincipper på dagsordenen, fordi de vægtes højt i det europæiske samarbejde.