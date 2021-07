Forslag vil stoppe salg af diesel- og benzinbiler i 2035

I et udspil onsdag foreslås det, at udledningen fra de biler, der kører på fossile brændstoffer, skal reduceres med 55 procent i 2030 sammenlignet med i dag.

Og fra 2035 skal reduktionen være 100 procent. Altså må nye biler ifølge forslaget ikke længere udlede CO2 om knap 14 år.

EU-Kommissionen forventer dog, at der fortsat kan være benzin- og dieselbiler på vejene i en årrække efter 2035, da forslaget ikke er et forbud mod at køre i dem på vejene.

Flere EU-lande arbejder dog med sådanne forbud. I en by som Bruxelles, hvor EU-institutionerne holder til, er forbud mod diesel- og benzinbiler allerede under indfasning. De mest udledende biler må ikke længere køre på vejene.

En brancheorganisation for den europæiske bilindustri, Acea, er med på, at biler i fremtiden ikke skal udlede CO2. Men metoden er forkert, lyder det i en pressemeddelelse fra Acea:

- At forbyde en enkelt teknologi er imidlertid ikke en rationel vej fremad på dette tidspunkt, især da Europa stadig kæmper med at få de rette betingelser på plads for alternativt drevne køretøjer.

EU-Kommissionen og medlemslandene har satset på elbiler, og der arbejdes på at udvikle bedre og stærkere batterier til vejtransporten.

Endnu halter man i EU efter med ladestationer og den infrastruktur, der skal til, hvis alle skal køre i elbiler.

- Infrastrukturen til at lade skal bringes i orden, siger ledende næstformand i EU-Kommissionen Frans Timmermans.

Over de næste 20 år skal der ifølge EU-Kommissionens skøn investeres 600-900 milliarder kroner på infrastruktur til elbiler.

Forslaget om CO2-fri biler er del af en omfattende klimapakke, som EU-Kommissionen har præsenteret onsdag. Samlet skal forslagene sikre, at EU når i mål med en reduktion af CO2-udledningen i 2030 på mindst 55 procent.

Det er et delmål mod klimaneutralitet i 2050.

Forslaget om nulemission fra biler i 2035 kommer sammen med et forslag om at oprette et kvotehandelssystem for transport og bygninger.

Det vil betyde, at sælger man fossilt brændstof til køretøjer, skal man købe CO2-kvoter, hvis pris vil afhænge af udbud og efterspørgsel.

Forbrugeren vil mærke det som en stigning i prisen på diesel og benzin.

Alle disse forslag skal forhandles af medlemslandene og EU-Parlamentet.