Forslag fra EU-Parlamentet: EU bør opkræve sine egne skatter

Flertallet har vedtaget en tekst med parlamentets input til de kommende forhandlinger. I teksten er flere eksempler på skatter, som EU kan opkræve selv.

Et eksempel er en skat på finansielle tjenesteydelser. Et andet er skatter på miljøbelastning eller en form for EU-moms.

I teksten bliver det også foreslået, at EU kan få lov at opkræve en andel af skatteindtægter fra digitale virksomheder.

Teksten er EU-Parlamentets input til EU-Kommissionen, der forventer at fremlægge sit lovforslag til EU's langsigtede budget til maj.

Både parlamentet, kommissionen og EU's ministerråd, der består af medlemslandenes regeringer, skal godkende et langsigtet budget.

To af EU-Parlamentets danske medlemmer undrer sig over forslaget om en skat opkrævet direkte af EU.

En af dem er Venstres Morten Løkkegaard.

- Det skal ikke være sådan, at vi i fremtiden også skal tjekke årsopgørelsen fra EU, siger han i en skriftlig meddelelse.

- Jeg bakker på ingen måde op om, at EU skal blive vores nye skattefar. Det er nationalstaternes ret at opkræve skatter, og sådan skal det blive ved med at være.

Også Rina Ronja Kari, der repræsenterer Folkebevægelsen mod EU, undrer sig over forslaget.

- De har da fuldstændig mistet jordforbindelsen, siger hun i en pressemeddelelse.

- Det er helt langt ude, at et flertal af mine kolleger kan sidde nede i salen og stemme for flere penge til parlamentet, samtidig med at velfærden bløder i medlemslandene.