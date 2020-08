Forskningschef: Rusland starter massevaccination om en måned

Rusland påstår at have udviklet den første vaccine mod coronavirus. I næste måned starter massevaccination.

Rusland vil indlede massevaccination mod coronavirus om en måned.

Det siger Aleksander Ginzburg, chef for forskningsinstituttet Gamaleja, der ifølge Ruslands præsident, Vladimir Putin, har udviklet en vaccine mod virusset.

- Massevaccinationen vil begynde med en smule forsinkelse, fordi størstedelen af den producerede mængde vaccine skal gennemgå studier i forbindelse med postregistrering, siger han ifølge det russiske medie Ria Novosti.

- Forsinkelsen er to-tre uger - måske en måned, tilføjer han.

Meldingen kommer, efter at præsident Vladimir Putin tidligere på ugen kunne meddele, at Rusland som det første land i verden har godkendt en vaccine mod coronavirus.

Lørdag oplyste den russiske regering, at man har påbegyndt produktionen af vaccinen.

Massevaccinationen vil ifølge Aleksander Ginzburg begynde, når der er produceret en tilstrækkelig mængde vacciner.

Mens russerne gør sig klar til massevaccination, forholder man sig i Vesten skeptisk.

Forskere over hele verden har arbejdet på højtryk for at udvikle en vaccine, siden virusset brød ud.

De mest optimistiske meldinger har hidtil gået på, at en vaccine kunne stå klar engang i det nye år.

Den russiske vaccine har ikke været igennem såkaldte fase 3-studier, der normalt er nødvendige for at blive godkendt.

Fase 3-studier indebærer test på tusindvis af mennesker. Den russiske vaccine blev kun testet på 76 personer, inden den blev godkendt.