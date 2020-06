Forskere trækker forsøg om malariamedicin mod coronavirus tilbage

Forsøget fandt, at lægemidlet hydroxyklorokin fik risikoen for at dø til at stige hos coronapatienter.

Tre forskere bag forsøget siger, at der er for mange bekymringer om kvaliteten af tallene i forsøget.

Forskerne peger på, at firmaet Surgisphere, der leverede tallene til forsøget, ikke vil sende det fulde datasæt til en uafhængig kontrol. Dermed kan forskerne "ikke længere stå inde for sandfærdigheden af de primære datakilder," skriver de.

The Lancet skriver i pressemeddelelsen, at "der er mange udestående spørgsmål om Surgisphere og den data, som angiveligt blev brugt i forsøget".

Hydroxyklorokin har været et meget omdiskuteret lægemiddel i kampen mod coronavirusset.

Blandt andet har USA's præsident, Donald Trump, flere gange advokeret for dets virkning og har også selv udtalt, at han har brugt det.

Det nu tilbagetrukne forsøg fik verdenssundhedsorganisationen (WHO) til at aflyse et verdensomspændende forsøg med hydroxyklorokin. Det samme blev et dansk studie, der var i gang.