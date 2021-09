Forskere pottetræner kalve for at skåne planeten

Hvis kalve kan oplæres til at anvende et "toilet", når de skal tisse, kan det bidrage til at nedbringe forurening af vand og udledning af drivhusgasser, der anses for at bidrage til klimaforandringer.

Pottetræning er en velafprøvet måde at lære små børn at holde op med at bruge ble på, og nu har en gruppe forskere med succes overført metoden til kalve.

To forskere fra universitet i Auckland i New Zealand har sammen med tyske kolleger demonstreret, at det faktisk kan lade sig gøre at træne de fleste kalve til at "holde sig".

Urin fra køer har et højt indhold af kvælstof, og hvis køer kan trænes til at urinere et sted særligt indrettet til det i bare noget af tiden, så kan kvælstoffet fjernes, før det siver ned i undergrunden og forurener vand eller ud i søer og vandløb.

Efter at have trænet i 15 dage med 16 kalve på en gård, der drives af et tysk forskningsinstitut for landbrugsdyr, havde tre fjerdedele af dyrene vænnet sig til at tisse i et særligt område de fleste gange, de var trængende.

Forskerne havde udstyret kalvene med et halsbånd, som begyndte at vibrere, når dyrene tissede alle andre steder end det dertil indrettede sted.

Gik kalvene derimod ind i latrineindelukket, der var malet lysegrønt for at dyrene kunne adskille det fra andre indelukker, blev de belønnet med mad.

- Sådan træner nogle mennesker deres børn - de sætter dem på potten, venter på at de tisser, og belønner dem, hvis det sker. Det viser sig, at det også fungerer med kalve, siger forsker Lindsay Matthews.

- Folks reaktion er "skøre forskere", men faktisk er byggestenene der, siger han.

Ifølge hans kollega Douglas Elliffe vil det være en succes, hvis det bare kan lykkes at indsamle 10-20 procent af urinen fra køer.

- Det vil være tilstrækkeligt til at mindske udledning af drivhusgasser og udvaskning af kvælstoffer, siger Elliffe.