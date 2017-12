Forskere kobler øget risiko for migræne til terroroplevelser

Det skriver OUS i en pressemeddelelse.

Her har forskere undersøgt unge, som overlevede massakren på øen Utøya i juli 2011, hvor ekstremisten Anders Behring Breivik skød og dræbte 69 mennesker på en ungdomspolitisk sommerlejr og sårede 33 andre alvorligt.

Undersøgelsen viser, at unge mennesker, der oplevede angrebet på Utøya, er mere tilbøjelige til at få migræne og hovedpine end andre unge.

Fire-fem måneder efter angrebet havde halvdelen af pigerne og 15 procent af drengene, som overlevede angrebet, daglig eller ugentlig hovedpine. Til sammenligning gjaldt det 13 procent af piger og fire procent af drenge, som ikke var blevet udsat for en sådan oplevelse.

Ifølge studiets hovedforfatter ved læger og forskere meget om de psykologiske virkninger af et terrorangreb, men meget lidt om de fysiske.

- Vores studie viser, at en ekstremt voldelig enkeltstående hændelse kan føre til en vedvarende lidelse med hyppig migræne og anden hovedpine, udtaler Synne Øien Stensland, børnelæge og forsker ved NKVTS og Neurologisk Afdeling ved OUS, i pressemeddelelsen.

- Vi mistænkte, at de, som havde overlevet terror, i højere grad ville lide af hovedpine end andre unge.

- Alligevel var det meget overraskende, at de var så plaget af det, siger hun.

At de unge, der overlevede angrebet på Utøya, lider af hyppig hovedpine, tyder på, at der er brug for bedre måder at hjælpe folk straks efter et terrorangreb og andre ekstreme voldshændelser.

Det vurderer Synne Øien Stensland.

- Gode tiltag i en tidlig fase - før hovedpinen bliver kronisk - kan være afgørende, siger hun.

Af de 495 mennesker, som overlevede angrebet på Utøya, var 358 unge mellem 12 og 20 år. Af de har 213 deltaget i undersøgelsen.