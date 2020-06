Forskere i USA forventer en form for coronavaccine inden 2021

Forskere i USA forventer en form for coronavaccine inden udgangen af 2020.

Det siger Wendy Sammons-Jackson, der er leder af det amerikanske militærs afdeling for forskning i smitsomme sygdomme.

- Det vil være rimeligt at forvente, at der vil være en form for coronavaccine, der kan være tilgængelig for nogle, inden udgangen af året, siger hun i en pressemeddelelse til USA's forsvarsministerium, Pentagon.