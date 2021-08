Forskere i Sydafrika ser på ny variant: SSI ikke bekymret

Studiet er ikke bedømt af uafhængige eksperter, og det er ifølge forskerne endnu for tidligt at sige, hvordan den udvikler sig, skriver AFP.

Sydafrikanske forskere har i et studie lagt mærke til en ny coronavirusvariant - C12 - der ser ud til at mutere usædvanlig hurtigt.

Hos Statens Serum Institut (SSI) er professor og overlæge Anders Fomsgaard ikke bekymret, siger han til Ritzau.

- Når lande gør opmærksom på en ny variant med mange mutationer, så holder man øje med den - både internationalt og i de enkelte lande.

- Verdenssundhedsorganisationen, WHO, har i dag også manet til besindighed, fordi der ikke vides så meget - der er flere spekulationer end viden. WHO vurderer, den lige så godt kunne dø ud, siger han.

C12 blev ifølge Reuters første gang set i maj. Den ser dog ifølge WHO ikke ud til at sprede sig.

Varianten har mange mutationer, som også ses i andre varianter. Blandt andet en med en reduceret effekt i at reducere antistoffer.

De er dog i andre kombinationer, og det vides ikke, om varianten er mere smitsom, eller om vaccinerne giver beskyttelse.

Forskerne forventer dog, at vaccinerne også ved smitte med varianten vil beskytte mod alvorlig sygdom og død.

Selv om C12 kun er set på "meget lave niveauer", er den set i alle Sydafrikas ni distrikter. Den er også set i lande som Kina og New Zealand.

Ifølge Anders Fomsgaard er der indrapporteret omkring 80 tilfælde i syv forskellige lande af varianten i den internationale database.

Han vurderer dog, at der kan komme en kunstig stigning i de rapporterede tilfælde nu, efter at der er kommet et øget fokus på den.

- Det er meget få i forhold til de mange millioner coronatilfælde, der har været under pandemien. I Danmark har vi set to tilfælde siden juni. Så den har ikke spredt sig meget, siger han.

De to smittede i Danmark havde begge fået første stik med vaccinen fra Pfizer/BioNTech.

- Vi ved, at det heller ikke er nok for smitte med Delta-varianten. Man skal være fuldt vaccineret for at få den fulde effekt, siger Anders Fomsgaard.