Forskere finder rester af ni neandertalere i italiensk grotte

Fossilerne af ni neandertalere er blevet fundet i en grotte i det centrale Italien i det, der betegnes som et stort fund i studiet af fortidsfolket.

- Sammen med to tidligere fund på stedet bringer det det samlede antal individer, som er fundet i Guattari-grotten, op på 11, lyder det i en meddelelse fra ministeriet.

- Det bekræfter, at det er et af de mest betydningsfulde steder i verden i forbindelse med neandertalernes historie.

Alle ni neandertalere menes at have været voksne. Én kan dog have været yngre.

Guattari-grotten ligger i San Felice Circeo ved kysten mellem Rom og Napoli.

Der er fundet spor af neandertalere fra en periode, der strækker sig op til for cirka 40.000 år siden.

De har dermed levet side om side med det moderne menneske, og de to arter fik også afkom sammen.

I dag ved vi, at neandertaler-dna udgør op til nogle få procent af arvemassen hos mennesker alt afhængigt af herkomst.