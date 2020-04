Forskere: Regering må gribe ind efter mislykket svensk strategi

Forskerne betoner blandt andet, at der i Sverige dør ti gange så mennesker med coronavirus som i nabolandet Finland.

I Finland har man i modsætning til Sverige indført stramme restriktioner for at bremse smittespredningen. Her har man blandt andet lukket caféer, barer, restauranter. Også skolerne er lukket, og forsamlinger på over ti personer er blevet forbudt.

Ifølge forskerne har de svenske sundhedsmyndigheder ved mindst fire lejligheder hævdet, at kurven for smittespredning er fladet ud i Sverige.

Og det er ifølge forskerne ikke tilfældet.

- Man er ikke tilbøjelig til at ændre sine anbefalinger, selv om ens kurve adskiller sig radikalt fra sine nabolandes, lyder det i debatindlægget.

Jan Lötvall er professor i klinisk allergologi ved universitetet i Gøteborg og er en af underskriverne på debatindlægget.

Han mener ikke, at den svenske befolkning forstår alvoren af situationen i Sverige.

- Det er fordi, de har fået tvivlsomme oplysninger fra Folkhälsomyndigheten (den svenske sundhedsstyrelse, red.) og vores folkevalgte politikere, siger han til Aftonbladet.

Ifølge de 22 forskere skal der ske noget for at ændre kursen i Sverige. Og det skal ske hurtigt.

- Lande i Asien har formået at bremse spredningen meget effektivt. Hvis vi ikke gør noget nu, må vi gøre det senere, siger Jan Lötvall.

Forskerne anbefaler, at den svenske regering sætter ind med "hurtige og radikale tiltag".

Blandt andet bør Sverige lukke skoler og restauranter, som man gør i andre lande, heriblandt Danmark.

Derudover skal der ifølge forskerne indføres omfattende virustest - ikke mindst af sundhedspersonale.

- De folkevalgte, der har det overordnede ansvar, skal gribe ind. Der er ingen anden udvej, lyder det i debatindlægget.

I modsætning til blandt andet Danmark er det i Sverige sundhedsstyrelsen, der udstikker strategien under coronaepidemien.

Chefen for den svenske sundhedsstyrelse, Anders Tegnell, er flere gange blevet kritiseret for den lempelige strategi under krisen.