Forsker forventer flere dronebomber fra USA i Afghanistan

Den amerikanske præsident, Joe Biden, har svoret, at USA vil forfølge og nedkæmpe bagmændene bag angrebet, der kostede over 100 mennesker livet her af 13 amerikanske soldater.

Hvis det skal føres ud i livet, er der ikke mange andre veje tilbage end fra luften, vurderer David Vestenskov.

- På den korte bane er det de værktøjer, som der er fra amerikansk side. Det vil være, at man kortlægger netværk og personer inden for ISKP, og så vil man søge at tage dem ud, siger han.

- Det er en strategi, som egentlig blev udviklet allerede under Obama (præsident i USA fra 2009 til 2017, red.)

Ifølge David Vestenskov har den strategi tidligere vist sig at have visse begrænsninger.

- Det har man ikke særligt gode erfaringer med. Også fordi der er en betydelig risiko for civile tab, når du bomber fra luften, siger han.

- Som oftest kan det godt være, at du tager en terrorleder eller terror-mellemleder ud, men de bliver ret hurtigt erstattet. Hvis du ikke er til stede på jorden, så vil den her terrorgruppe have fine muligheder for at fungere.

I Afghanistan er der også en anden komplicerende faktor. Den islamistiske, militante Taliban-bevægelse har de seneste måneder og uger taget magten i landet i takt med, at de internationale styrker har trukket sig fra landet.

Bevægelsen har årevis bekæmpet de internationale styrket side om side med blandt ISKP og al-Qaeda. Derfor kan de samme personer godt have flere kasketter på.

- Det bliver utroligt udfordrende. Der en masse gråzoner mellem bare de tre hovedgrupperinger al-Qaeda, Taliban og ISKP. Det er ikke sådan, at der er vandtætte skotter mellem dem, siger David Vestenskov.

- Der er samarbejde mellem dem på kryds og tværs, så den største udfordring vil være at isolere grupperne fra hinanden.

I første omgang har nattens droneangreb ifølge det amerikanske militær dræbt én bagmand. Derfor må man antage, at det kun er begyndelsen, lyder det fra David Vestenskov.

- Det er et lille skridt på vejen. Der skal være proportionalitet, så det er klart, det rækker ikke for amerikanerne at tage én af bagmændene ud.