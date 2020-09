Forsker forsvarer fremskyndet godkendelse af russisk vaccine

Det garanterer Aleksander Gintsburg, chef for Gamaleja-instituttet i Moskva, der efter eget udsagn har udviklet en effektiv vaccine, om.

Det sker i et interview med det britiske nyhedsbureau Reuters.

- Valget stod mellem at give folket en mulighed for at beskytte sig selv eller lade dem spille roulette med denne dødelige virus, siger Aleksander Gintsburg.

Han har stået i spidsen for udviklingen af vaccinen Sputnik V. Den blev allerede tidligt i august godkendt af de russiske myndigheder, selv om forskerne ikke havde afsluttet de kliniske test.

Det har affødt udbredt kritik i Vesten og fra verdenssundhedsorganisationen WHO. Her advarer man om, at Rusland i jagten på national prestige er gået på kompromis med de videnskabelige standarder.

Aleksander Gintsburg afviser dog, at russerne har skudt genvej i udviklingen af vaccinen.

Han sammenligner pandemien med en krigstilstand. Og det kalder på ekstraordinære tiltag.

- Folk dør - præcis som i en krig. Men dette hurtige tempo er ikke ensbetydende med - som nogle medier har antydet - at vi skyder en genvej. På ingen måde, siger han.

Efter at den russiske vaccine blev godkendt i august, har forskerne indledt såkaldt fase 3-undersøgelser, der omfatter test på tusindvis af mennesker.

Ifølge Aleksander Gintsburg vil testene omfatte 40.000 frivillige. De vil blive overvåget i 180 dage. Efter seks måneder vil resultatet af testene blive offentliggjort.

Sideløbende med de kliniske test er omkring 400 personer allerede blevet vaccineret med Sputnik V. Det drejer sig om personer, der er særligt sårbare over for virusset.

Det oplyser det russiske sundhedsministerium ifølge Reuters.