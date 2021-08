Forsker: Verdens jihadister fejrer Talibans sejr

- De fejrer, at de nu har fået et geografisk sted, et emirat, som bliver et fristed for ligesindede, siger han til det svenske nyhedsbureau TT.

Jihadister over hele verden fejrer, at de med Talibans magtovertagelse i Afghanistan har fået et fristed.

Han påpeger, at der både findes grupperinger fra Islamisk Stat (IS), al-Qaeda og andre jihadistgrupper i regionen. Magnus Ranstorp kalder det en krudttønde.

Medieforskeren Michael Krona ved universitet i Malmø har længe studeret den propaganda, IS udsender. Han understreger, at der er forskel på talibanerne og de øvrige grupper.

- Talibanerne er interesserede i at opbygge deres samfundssystem i Afghanistan, mens både IS og al-Qaeda er transnationale terrorbevægelser. Udviklingen kan betyde, at terrorgrupper får mulighed for at vokse.

- Ikke mindst al-Qaeda har ventet rigtigt mange år på at få en mulighed for at opbygge sit store netværk. Det kan give dem muligheden, understreger han.

USA valgte i 2001 at rykke ind i Afghanistan, fordi Taliban holdt hånden over lederen af den militante al-Qaeda-organisation, Osama bin Laden.

Det var al-Qaeda, der stod bag angrebene 11. september 2011. Her blev blandt andet World Trade Center i New York angrebet, og knap 3000 blev dræbt.

Amerikanske specialstyrker dræbte Osama bin Laden ved en særlig operation i Pakistan i 2011.

USA's præsident, Joe Biden, har sagt, at USA opnåede det, som landet ønskede.

- Vi gik ikke ind i Afghanistan for at opbygge en nation. Og det er alene det afghanske folks ret og ansvar at styre deres fremtid og beslutte, hvordan de vil styre landet, sagde Biden i sidste måned.

Han henviste til, at det originale formål med at invadere Afghanistan var at få slået al-Qaeda-bevægelsen ned og forhindre endnu et angreb mod USA.