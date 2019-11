Forsker: Koalaen er under massivt pres

- Vi har de seneste år set et faldende antal af koalaer i det fri. Det skyldes blandt andet, at der for eksempel er blevet anlagt veje gennem koalaernes habitat, der betyder, at de har haft svært ved at bevæge sig rundt.

- Konsekvenser af klimaforandringerne er også blevet tydeligt. Over en periode på ti år kan vi se, at koalaerne har mange sygdomstilfælde, og der er færre fødsler af koalaer, siger hun.

Funktionelt uddød betyder, at en arts population er blevet så lille, at den ikke længere spiller nogen afgørende rolle i økosystemet og ikke længere er levedygtig.

Men det betyder ikke, at de er helt uddøde, understreger Elizabeth Heather Jakobsen Neilson.

- Der er stadig koalaer, men chancen for, at de få koalaer, der er tilbage, vil overleve, er ikke stor. Derfor skal der gøres noget, hvis arten skal overleve, siger hun.

Ifølge Deborah Tabart, formand for Australiens Koalafond, er cirka 1000 koalaer døde i skovbrandene. Brandene har desuden udryddet store dele af koalaernes habitat.

Koalaerne lever næsten udelukkende af eukalyptustræets blade, men de massive skovbrande har udryddet store mængder af netop disse træer.

Det betyder, at der hurtigt skal findes nye steder til koalabjørnene, mener Elizabeth Heather Jakobsen Neilson.

- Der er over 800 forskellige arter af eukalyptustræerne, men koalaerne er kræsne og vil kun spise fra 25 slags. Derfor er det heller ikke så let bare at placere dem i et andet område.

- Men der er ikke en enkelt løsning. Det bedste ville være at etablere flere beskyttede habitater til koalaen, så de tilbageværende koalaer kan sikres bedre, siger hun.

Australiens Koalafond estimerer, at der er under 100.000 koalaer tilbage.