Forsker: Et brexit med aftale er alfa og omega for EU

Det siger Rebecca Adler-Nissen, som er professor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet og forsker i EU.

EU er villige til at gå langt for at sikre en god brexit-aftale med Storbritannien, og det er der en simpel grund til: Ingen har lyst til at tage skylden for, at briterne forlader EU uden en aftale.

- Selv om det skader EU og skaber en masse usikkerhed blandt virksomheder, så vil EU hellere give udsættelse igen, for det handler om noget større: Hvis skyld var det, at det endte med, at man ikke kunne få en ordentlig udtræden?

- Samtidig prøver EU at beskytte de tre millioner EU-borgere i Storbritannien, og det kan man kun ved at få en skilsmisseaftale. Set med EU-briller er det alfa og omega at få en aftale, og derfor går man langt, lyder det.

Ifølge Rebecca Adler-Nissen er det store spørgsmål, hvor lang tid EU vil give.

Det handler både om, hvad der passer ind i EU's dagsorden, men også, hvad man tror mest på i forhold til at lande en aftale.

- Hver gang briterne har bedt om en forlængelse, har de fået den, men ikke præcist den længde, de ville have.

- Intet er altså givet på forhånd, siger hun.

Det britiske parlament skal lørdag stemme om aftalen, som EU og Storbritannien har forhandlet sig frem til.

På et topmøde i Bruxelles torsdag, hvor EU's stats- og regeringschefer er samlet, siger EU-Kommissionsformand Jean-Claude Juncker, at Storbritannien ikke får endnu en udskydelse, hvis aftalen kassereres lørdag.

- Vi har en aftale, og den betyder, at der ikke vil være brug for nogen form for udskydelse, lyder det.

- Der vil ikke blive en ny udskydelse. Det er ingen argumenter for flere. Brexit må ske nu, lyder det.

EU-topmødet afholdes i Bruxelles torsdag og fredag. Brexit skal, som planen er nu, kun drøftes torsdag.