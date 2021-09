Forsker: Baradar tilhører en mere moderat politisk linje i Taliban

- Da de var i gang med at tilbageerobre Afghanistan, kom de med formelle udtalelser om, at fodsoldaterne skulle skåne civile, og at man skulle give politiske modstandere amnesti, siger Mona Kanwal Sheikh, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (Diis).

- På den måde har de ændret sig politisk, og det er noget af det, mullah Baradar har stået i spidsen for.

Hun mener, at mullah Abdul Ghani Baradar er kendt for en moderat linje, når det kommer til Talibans politiske ståsted i dag.

Mullah Baradar er en af stifterne af Taliban og har altså været en del af bevægelsen, siden den blev grundlagt i 1990'erne.

Han sad fængslet i Pakistan fra 2010, men blev efter pres fra USA løsladt i 2018, og flyttede derefter til Doha.

Her blev han leder af Talibans politiske kontor og førte tilsyn med processen med den amerikanske tilbagetrækning fra Afghanistan.

- Det interessante ved ham er, at han har stået for den her forsoningslinje i Talibans rækker, og var også en af de første, der gerne ville lave en aftale med amerikanerne, da de gik ind i Afghanistan, siger Mona Kanwal Sheikh.

Selv om Baradar måtte tilhøre en mere moderat del af Taliban, er han stadig underlagt det religiøse råd. Og ifølge Mona Kanwal Sheikh har han ikke ytret særlig meget selvstændigt i forhold til de religiøse rammer.

- Jeg vil tro, at Taliban kommer til at etablere en konstellation, der minder om Irans, hvor der vil være en eller anden form for religiøs forsamling, der står over et eventuelt parlament.

- Det vil sige, at uanset hvad de politiske aftaler kommer til at gå ud på, skal de på en eller anden måde holde sig inden for, hvad det religiøse råd beslutter, er shariaens grænser, siger hun.

Nyhedsbureauet AFP, der citerer unavngivne kilder i Taliban, skriver, at en ny regering i Afghanistan vil blive præsenteret tidligst lørdag.

Mullah Mohammad Yaqoob, der er søn af tidligere Talibanleder mullah Omar, og Sher Mohammad Abbas Stanikzai, der er næstkommanderende i det politiske kontor, ventes ifølge Reuters at få høje placeringer i en ny afghansk regering.