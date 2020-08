Formodet gruppevoldtægt af 16-årig vækker vrede i Israel

Tidligere lørdag blev to mindreårige drenge anholdt i sagen, hvilket bringer det samlede antal anholdte op på fire.

Hundredvis af israelere var lørdag aften på gaden i Tel Aviv for at demonstrere mod en formodet gruppevoldtægt, der har vakt stor opsigt i landet.

Israelsk politi siger, at flere mænd og drenge var involveret i den formodede voldtægt af en 16-årig pige på et værelse på et resort i byen Eilat ved Det Røde Hav.

Det rapporterer den israelske tv-kanal Channel 12.

Polititalsmand Mikcy Rosenfeld siger, at politiet ikke kender det præcise antal gerningsmænd endnu.

Hundredvis af vrede israelere - hovedsageligt kvinder - demonstrerede lørdag aften i Tel Aviv og andre byer på tværs af landet.

- Voldtægt er drab, råbte demonstranter i Tel Aviv.

Andre råbte "nej betyder nej" og "skam jer".

Den formodede gruppevoldtægt bliver beskrevet som en af de mest chokerende voldtægter i Israel i mange år.

Politiet har sagt, at det vil gennemgå videooptagelser fra sikkerhedskameraer på stedet og anholde samtlige mistænkte.

Politiet har samtidig bedt alle ansatte på det pågældende resort om at komme med de oplysninger, de har.

- Vi efterforsker stadig, siger polititalsmand Mikcy Rosenfeld.

Den 16-årige piges advokat fortæller, at pigen befinder sig i en "meget svær mental tilstand".

Pigen var sammen med en ven rejst til resortet i det sydligste Israel. Her havde nogle af de mistænkte givet hende alkohol, hvorefter de havde ført hende tilbage til værelset.

Premierminister Benjamin Netanyahu har beskrevet den formodede voldtægt som "ubegribelig" og "en forbrydelse mod menneskeheden".