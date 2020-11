Formodet gerningsmand i Wien var opvokset i Østrig

Han var kendt som islamist, skriver chefredaktøren for den østrigske ugeavis Falter i et tweet ifølge Reuters.

Han var kendt af de østrigske efterretningstjenester, fordi han var en af de 90 østrigske islamister, som ønskede at rejse til Syrien og kæmpe for Islamisk Stat, skriver chefredaktør Florian Klenk på Twitter.

Han kalder den dræbte for Kurtin S.

Florian Klenk angiver ikke, hvilke kilder han har til sine oplysninger.

- Politiet mente ikke, at han var i stand til at planlægge et angreb i Wien, hævder Klenk.

Den formodede gerningsmand, som muligvis begik angrebet sammen med en eller flere andre, blev skudt og dræbt ved Ruprechtskirken. Han bar et bombebælte, som viste sig at være en attrap. Han havde et håndvåben og bar også et gevær.

Ved angrebet mandag aften blev mindst fire dræbt og 14 såret - mange af dem alvorligt. Der blev skudt seks forskellige steder. Et af dem var nær en synagoge og den berømte opera i byens centrum.

Angrebet blev udført af "adskillige mistænkte, som var bevæbnet med rifler", siger politiet ifølge AFP.

Helikoptere overfløj mandag Wien, hvor gader og områder blev afspærret af politiet i forbindelse med jagten på flere formodede gerningsmænd. Nyhedsbureauet APA skriver, at to anholdelser er foretaget tæt ved byen Pölten, hvor to huse blev ransaget.

Politiet har foretaget razziaer i 15 hjem og adskillige mennesker er blevet anholdt.

Østrigs indenrigsminister, Karl Nehammer, siger, at den mistænkte havde dobbelt-statsborgerskab i Østrig og Nordmakedonien.