Formodet gerningsmand bag knivangreb på Malis præsident er død

En mand, der er blevet beskyldt for at have angrebet Malis midlertidige præsident, Assimi Goïta, med en kniv, er død i politiets varetægt.

Angrebet fandt sted tirsdag i den store moské i hovedstaden Bamako under bønnen i forbindelse med den islamiske højtid Eid al-Adha.

Assimi Goïta, en oberst i hæren, der har stået bag to separate militærkup det seneste år, slap uskadt fra angrebet.

Latus Toure, som er direktør for moskéen, sagde efterfølgende ifølge nyhedsbureauet AFP, at en mand havde stukket ud efter præsidenten, men kom til at såre en anden person.

Manden blev efter angrebet smidt op på ladet af en militærbil af sikkerhedsfolk og kørt væk, mens Goïta blev passet op af flere bodyguards.

Det viser en video, som Reuters har fået fat adgang til.

Malis regering melder søndag ikke noget om, hvad der præcist har ført til den formodede gerningsmands død.

- Under efterforskningen forværrede hans sundhedstilstand. Han blev overført til hospitalet, hvor han døde, står der i en udtalelse fra regeringen ifølge Reuters.

Regeringen oplyser også, at der vil blive igangsat en undersøgelse for at fastslå dødsårsagen.