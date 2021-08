Formodede jihadister dræber 51 civile i Mali

Et dokument fra det lokale præfektur viser, at 51 mennesker blev dræbt i de kordinerede angreb, hjem blev plyndret og kvæg stjålet.

Jihadisterne ankom på motorcykler og overraskede landsbyboerne.

En lokal embedsmand, der ikke ønsker at fremstå med navn af frygt for repressalier, siger at "20 civile blev massakreret i Karou, fjorten blev dræbt i Ouatagoun, og andre civile blev dræbt i landsbyen Daoutegeft".

En enhed i hæren blev sendt for at yde hjælp, siger en militærofficer, men det var svært, at kommunikere med hærenheden.

En kilde i en malisk ngo siger, at jihadisterne angreb landsbyernes kommunikationstårne.

Mali, et land i hjertet af Vestafrikas Sahel-region, har siden 2012 kæmpet mod jihadisterne oprør i landet.

Det er bevæbnede grupper, der er knyttet til al-Qaeda og Islamisk Stat, som i øjeblikket står stærkt i Mali.

FN's fredsbevarende mission i Mali, Minusma, fordømmer "det barbariske angreb" og siger, at sådanne angreb på civile betragtes som forbrydelser mod menneskeheden.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, meddelte i juni, at de franske tropper vil blive trukket ud af Mali. I stedet skulle de operere i en bredere international mission.

Men Frankrig bevarer stadig en specialstyrke bestående af flere hundrede soldater, som skal bekæmpe terror.

I 2020 tog oberst Goïta magten ved et kup og afsatte den folkevalgte præsident Ibrahim Boubacar Keita. Sidste måned blev han udsat for et knivoverfald i den store moské i hovedstaden Bamako.