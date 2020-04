Formand: EU sikrer 112 milliarder til lande uden for unionen

EU sikrer "mere end 15 milliarder euro", hvilket svarer til 112 milliarder danske kroner, til at "hjælpe partnere verden over" med at bekæmpe coronavirus.

Det siger EU-Kommissionens formand, Ursula von er Leyen, i en videobesked tirsdag. Hun nævner ikke, hvor pengene kommer fra, om de er sendt afsted, eller om det er et foreløbigt uindfriet løfte.