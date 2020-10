Forhandlingsparter i EU rykker nærmere skærpet 2030-klimamål

Der er bevægelse i retning af et skærpet mål for reduktion at drivhusgasser i 2030 flere steder i EU-systemet i denne uge.

Det vil nogle kalde en billig omgang, da målinger fra EU-Kommissionen viser, at EU med allerede vedtagne tiltag vil nå en reduktion på 47 procent i 2030. Kommissionen har foreslået "mindst 55 procent".

Tirsdag aften stemmer EU-Parlamentet, der skal forhandle målet med EU-landene, om spørgsmålet.

Her er kravet til reduktion markant højere. I miljøudvalget, hvor alle politiske grupper er repræsenteret, endte det med et flertal for 60 procent.

Medlemmerne stemmer tirsdag om ændringsforslag på enten 55, 60 eller 65 procent.

Det store flertal af danske medlemmer af EU-Parlamentet stemmer for 65 procent.

Linea Søgaard-Lidell (V) mener, at den danske regering, der i EU går efter 55 procent, er "for uambitiøs", og at klimaminister Dan Jørgensen (S) "ikke er den solopioner" på klimaområdet, som han "gerne vil fremstå" som.

- Vi kommer til at se EU-Kommissionen sige mindst 55 procent. Vi får EU-Parlamentet, der forhåbentlig siger noget højere, og så har vi et tysk EU-formandskab, som siger mindst 55 procent. Jeg har svært ved at se, hvordan regeringen kan påstå, at den har rollen med at presse på, siger hun.

Hun har fremlagt et ændringsforslag. Det lægger op til, at EU-Kommissionen skal vurdere klimapåvirkning i al fremtidig lovgivning.

- Vi er nødt til at have åbne øjne. Det nytter ikke noget, at vi vedtager noget lovgivning, der kommer til at modarbejde vores klimamål, siger hun.

EU-Parlamentets største gruppe (EPP) stemmer dog for "mindst 55 procent". Det er realisme, sagde EPP-lederen Manfred Weber forleden til Ritzau og en gruppe andre medier i Bruxelles.

EPP's eneste danske medlem, Pernille Weiss, bekræfter på Twitter:

- Jeg stemmer for et 2030-mål på mindst 55 procent.

Det vil ikke bringe EU i nærheden af at nå det overordnede FN-klimamål fra 2015 i Paris, påpeger Nikolaj Villumsen (EL).

- Det er en katastrofe, hvis ikke EU-Parlamentet trækker i den rigtige retning. 60 procents reduktion i 2030 er at opgive Paris-aftalen. Det absolutte minimum er 65 procent, siger Nikolaj Villumsen i en skriftlig udtalelse.

Resultatet af ændringsforslagene, herunder 2030-målet, kommer onsdag formiddag. Afstemningen i EU-Parlamentet om holdningen til hele klimaloven sker onsdag sidst på eftermiddagen.

En bekymring i nogle EU-lande går på, hvad høje klimamål kan få for økonomien.

Konsekvensanalysen fra EU-Kommissionen viser, at man godt kan reducere i drivhusgasser, samtidig med at økonomierne i EU vokser.

Kommissionen lægger som noget nyt op til at medregne optag af drivhusgasser i blandt andet skov.

Det svarer til omkring to procentpoint, som tæller på plussiden. Det møder total modstand i den grønne gruppe i EU-Parlamentet.