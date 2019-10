Chefforhandler holder et vindue på klem for brexit-mirakel

Tiden er ved at løbe ud, men det er stadig muligt at finde en løsning på brexit i denne uge, så Storbritannien kan forlade EU med en aftale 31. oktober.

- Det er klart, at en aftale skal være brugbar for alle parter. For hele Storbritannien og for hele EU. Men lad mig tilføje at det er på høje tid, at vi omsætter intentionerne til juridisk tekst, siger EU's chefforhandler, Michel Barnier, på vej ind til mødet.

Franskmanden skal tirsdag formiddag orientere EU-landenes udenrigs- og europaministre om de intense forhandlinger med Storbritannien.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, går målrettet efter et brexit 31. oktober - med eller uden aftale - efter at hans forgænger, Theresa May, forgæves forsøgte at få flertal for en aftale, som hun havde indgået med EU.

Det får store økonomiske konsekvenser for særligt Storbritannien, men også for det øvrige EU, hvis det ender med en papirløs skilsmisse.

- Vi kan stadig nå at undgå et aftaleløst brexit. Men så skal vi også bruge denne tid, siger Hollands udenrigsminister, Stef Blok, på vej ind til mødet.

Den danske udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), hæfter sig ved, at det er godt, at "briterne har lagt et forslag på bordet".

- Jeg er forsigtig optimist, men jeg er også realist. Lad os se hvad der kan komme i stand i denne uge, siger Kofod.

EU's stats- og regeringschefer mødes senere i denne uge for at tale om brexit.

Her kan de ende med at udskyde skilsmissedatoen igen, som det er sket flere gange tidligere.

Et flertal af de britiske vælgere stemte i sommeren 2016 for brexit. Den afstemning havde tidligere premierminister David Cameron lovet briterne, og han trådte tilbage, da det stod klart, at et flertal ville forlade EU.