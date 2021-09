Forhæng adskiller mænd og kvinder på afghanske universiteter

I flere tilfælde betyder krav om opdeling af mænd og kvinder, at et forhæng midt i klasselokalerne adskiller de to køn.

Taliban har lovet at styre Afghanistan på mindre restriktiv vis, end da bevægelsen senest var ved magten i årene 1996 til 2001. Dengang havde kvinder ikke lov til at uddanne sig eller arbejde.

Denne gang har Taliban lovet, at kvinders rettigheder vil blive opretholdt i overensstemmelse med islamisk lov.

Det er fortsat uklart, hvad det betyder i praksis.

Men i de største afghanske byer melder lærere og elever, at kvindelige studerende bliver adskilt fra mandlige.

Det bliver blandt andet gjort ved at undervise mænd og kvinder i klasselokaler for sig eller holde dem på forskellige steder af universitetet. En tredje metode er at placere et forhæng i midten af klasselokalet.

- At sætte et forhæng op er uacceptabelt, siger Anjila, som er en 21-årig studerende i Afghanistans hovedstad, Kabul.

Hun vendte mandag tilbage til universitet og fandt sit klasselokale opdelt.

- Jeg havde det virkelig forfærdeligt, da jeg gik ind i klasselokalet. Vi vender gradvist tilbage til tilstandene for 20 år siden, siger hun.

Selv før Taliban tog magten i Afghanistan, sad kvinder ikke sammen med mændene, fortæller Anjila. Men klasselokalerne var ikke fysisk opdelt.

Et dokument med retningslinjer er blevet delt mellem privatuniversiteter i Afghanistan. I det står der blandt andet, at kvinder skal bære hijab og bruge andre indgange til universiteterne end mændene.

Der står også, at der skal ansættes kvindelige lærere til at undervise kvinder. Samtidig skal kvinder undervises for sig - eller i mindre klasser opdelt med et forhæng.

Det står ikke umiddelbart klart, om dokumentet er officiel Taliban-politik.

Bevægelsen har endnu ikke officielt præsenteret en regering. Det er tre uger siden, at den satte sig på magten i Kabul.