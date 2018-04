Forgiftet russisk eks-spion er uden for livsfare

66-årige Sergej Skripal og hans datter, Julia, blev alvorligt syge, efter at de blev udsat for et nervegiftangreb i byen Salisbury 4. marts.

Den 33-årige datter "vågnede for mere end en uge siden". Det oplyste hun i en pressemeddelelse, som politiet sendte ud.

I en meddelelse fra hospitalet fredag hedder det, at faderen "reagerer godt på behandlingen", og han er "ikke længere i kritisk tilstand".

- Som Julia har sagt, så får hun flere kræfter for hver dag, og hun kan se frem til den dag, hvor hun vil være rask nok til at forlade hospitalet, oplyser sygehuset.

Videre lyder det, at Sergej Skripal er i hurtig bedring. Han er ikke længere i livsfare.

Torsdag kunne datteren Julia fortælle, at hun vågnede op for en uge siden.

- Jeg er taknemmelig for interessen for mig og for de mange beskeder med god bedring, jeg har modtaget, fortalte hun.

Den britiske premierminister, Theresa May, var hurtigt ude og anklage Rusland for at stå bag angrebet. Som reaktion besluttede hun at udvise 23 russiske diplomater.

USA, Canada og en lang række EU-lande fulgte i sidste uge Storbritanniens eksempel og udviste russiske diplomater. Rusland har svaret igen ved at udvise et tilsvarende antal diplomater fra de pågældende lande.

Sergej Skripal og hans datter blev fundet livløse på en bænk foran et butikscenter i Salisbury. Ifølge myndighederne har de været ramt af den russiske nervegift novichok.

En betjent, som kom dem til undsætning, blev også indlagt på hospitalet med tegn på at være forgiftet. Han blev senere udskrevet og er god behold.

Skripal kom i 2010 til England under en spionudveksling mellem USA og Rusland.