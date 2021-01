Forgiftet oppositionsleder vender tilbage til Rusland søndag

Den russiske oppositionsleder Aleksej Navalny planlægger at vende hjem til Rusland på søndag, efter at han sidste år blev forsøgt myrdet i sit hjemland med den dødelig nervegift Novichok.

Meget tyder på, at en russisk efterretningstjeneste stod bag. Ruslands regering har afvist alle beskyldninger.

Han blev sidste år i al hast fløjet til Berlin i Tyskland for at blive behandlet. Det skete, efter at han få dage forinden var kollapset om bord på et fly i det østlige Rusland.

Navalny skriver på Twitter, at han næsten er kommet sig helt efter behandlingen i Berlin, og at det nu er tid at vende tilbage til Rusland.

En række internationale medier har senest dokumenteret, hvilken russisk efterretningstjeneste og hvilke folk, der stod bag forsøget på at likvidere Navalny.