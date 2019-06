Forgiftede elefanter tager livet af 500 gribbe i Botswana

I alt er 537 gribbe og to rovørne fundet døde på stedet i det nordlige Botswana, der ligger i den sydlige del af Afrika.

Afdelingen for Botswanas dyreliv og nationalparker oplyser ikke, hvornår de døde gribbe er blevet fundet, eller hvorfor de tre elefanter er blevet fyldt med gift, efter de er blevet dræbt.

Krybskytter er dog kendt for at forgifte kadavere netop for at komme af med gribbene, som cirkulerer over de døde dyr og dermed gør det nemmere for parkansatte at spore krybskytterne.

De fleste af de døde fugle, 468 af dem, var hvidryggede gribbe.

Den hvidryggede grib er klassificeret som kritisk truet og er på listen over truede arter hos Den Internationale Union til Bevarelse af Natur (IUCN).

Blandt de døde fugle var også 17 hvidhovedede gribbe og 28 hættegribbe - begge arter er ligeledes kritisk truet.

- Vi mener, at forgiftningen (af fuglene, red.) er forårsaget af tre døde elefanter, der er blevet dræbt af krybskytter. Det antages, at kadaverne er blevet forgiftet med et kemikalie, oplyser botswanske myndigheder for dyreliv.

Myndighederne har efterfølgende afgiftet området, ligesom at prøver er blevet bragt til et laboratorie, hvor de skal analyseres.

Miljøforkæmpere advarede i sidste uge om en stigning i elefantkrybskytteri i dele af Botswana. Det anslås, at næsten 400 elefanter blev dræbt for deres stødtænder i landet i 2017 og 2018.

Botswana udløste for nylig en heftig debat, da det afrikanske land ophævede sit forbud mod elefantjagt.

Ifølge den botswanske regering vil ophævelsen hjælpe med at kontrollere en markant vækst i landets elefantbestand, hvilket har været ødelæggende for de lokale landmænd.