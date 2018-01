Forfatter til ny bog: Folkene omkring Trump ser ham som et barn

Hans bog bygger ifølge hans egne udtalelser på over 200 interviews - deriblandt tre timer med Trump selv.

Men Wolffs kritikere siger, at han gennem sin mere end 40 år lange karriere har strammet mange historier og har et anstrengt forhold til sandheden. Andre støtter ham.

Wolffs omstridte bog har udløst et åbent opgør mellem Trump og dennes tidligere rådgiver Steve Bannon, som citeres vidt og bredt i bogen om den amerikanske præsident.

Det er ikke mindst Bannon, som i bogen beskriver Trump og dennes familie og rådgivere på en lidet flatterende måde.

Fredag erklærede Trump, at Michael Wolff er "fuld af løgn".

- Jeg har ikke godkendt nogen adgang til Det Hvide Hus for forfatteren af den falske bog. Den er fuld af løgn, fordrejelser og kilder, der ikke eksisterer, skrev Trump på Twitter.

I et tv-interview på NBC tog forfatteren senere fredag til genmæle.

- Jeg har absolut talt med præsidenten. Hvorvidt han var klar over, at det var et interview eller ej, ved jeg ikke. Men der var ikke aftalt noget om, at det var uden for citat, siger Wolff.

Han hævder, at han har talt med Trump i sammenlagt tre timer under valgkampen og efter indsættelsen i Det Hvide Hus.

Han tilføjer, at han har rigeligt med båndoptagelser og notater og er sikker på sandheden af det, som han har skrevet i bogen.

- Min troværdighed bliver draget i tvivl af en person, som har mindre troværdighed end, måske, ethvert andet menneske, som har været på Jorden, siger Wolff.

På et spørgsmål om, hvad han mener med, at alle omkring Trump tvivler på, at han er egnet til præsidentembedet, siger Wolff:

- 100 procent af folkene omkring Trump siger, at han er som et barn.