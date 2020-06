Forfatter sendte politiet på sporet af Palmes drabsmand

I bogen "Den osannolika morderen" pegede forfatteren Thomas Petterson i 2018 på Stig Engström, der også er kendt som Skandiamanden, som Olof Palmes drabsmand.

Bogen udkom, efter at Petterson havde arbejdet med sagen i 12 år og var overbevist om, at Engström stod bag et af vor tids mest omtalte drabssager.