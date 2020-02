Foreninger advarer Facebook: Kryptering sætter børn i fare

Foreningerne er bekymrede for, at stærkere kryptering vil hjælpe personer med at dele videoer af overgreb mod børn.

Facebook, der ejer Facebook Messenger og Instagram, arbejder i øjeblikket på at forbedre krypteringen på tværs af deres platforme.

Kryptering betyder, at de beskeder, der bliver sendt mellem brugere, er hemmelige for alle andre end de brugere, der sender og modtager dem.

Gruppen af foreninger er ledet af den engelske ngo NSPCC, der kæmper for at beskytte børn. De opfordrer Facebook til ikke at gå videre med sine planer om kryptering af beskeder på Messenger og Instagram.

- Vi opfordrer jer til at anerkende og acceptere, at en højere risiko for, at der bliver begået overgreb på børn gennem Facebook, ikke er en fornuftig byttehandel, skriver NSPCC i et åbent brev til Facebooks administrerende direktør og stifter, Mark Zuckerberg.

Facebook krypterer allerede beskeder på beskedtjenesten WhatsApp, som giganten overtog i 2014.

- Stærk kryptering er afgørende for at sikre brugere mod hackere og kriminelle, siger David Miles, der er sikkerhedschef for Facebook i Europa, Mellemøsten og Afrika.

David Miles siger også, at Facebook allerede arbejder med politimyndigheder for at sikre børns sikkerhed på sine platforme.