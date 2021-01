Foreløbig optælling i Georgia viser sejr til demokrater

Med halvdelen af stemmerne optalt efter tirsdagens to senatsvalg i den amerikanske delstat Georgia fører de to demokratiske kandidater over deres to republikanske modstandere.

Klokken 02.45 onsdag dansk tid står demokraten Jon Ossoff til at få 53,2 procents opbakning mod 46,8 procent til hans republikanske modstander, senator David Perdue.

I det andet valg fører demokraten Raphael Warnock med 53,6 procent af stemmerne over den republikanske forretningskvinde og dollarmillionær Kelly Loeffler, der står til at få 46,4 procent.

Tirsdagens to senatsvalg i Georgia er afgørende for sammensætningen af Kongressen i USA.

I Georgia er der to senatspladser på spil, efter at ingen kandidater opnåede de nødvendige 50 procent af stemmerne ved valget 3. november.

Lykkes det Demokraternes to kandidater at holde føringen og vinde de to pladser, så er fordelingen 50 til hvert parti, hvormed det er den siddende vicepræsident, der som præsident for Senatet afgør stemmeligheden.

Fra 20. januar hedder vicepræsidenten i USA Kamala Harris og er demokrat.

I forvejen genvandt Demokraterne flertallet i Kongressens andet kammer, Repræsentanternes Hus, ved valget i november. Med flertal i begge kamre bliver det langt nemmere for præsident Joe Biden at kunne føre sin politik ud i livet.

I det ene valg i Georgia kæmper den siddende republikanske senator David Perdue mod den 33-årige demokratiske udfordrer Jon Ossoff, som foruden politiker er undersøgende journalist og producerer dokumentarfilm.

I Georgia er Jon Ossoff også kendt for det dyreste valg til Repræsentanternes Hus nogensinde i 2017. Her tabte Ossoff et tæt valg i Atlantas nordlige forstæder, efter at der var brugt 48,3 millioner dollar fra de to partiers kandidater.

Det andet valg står mellem republikaneren og tidligere administrerende direktør Kelly Loeffler og demokraten Raphael Warnock og er et såkaldt suppleringsvalg, der er udløst, fordi republikaneren Johnny Isakson, der vandt i 2016, har trukket sig af helbredsmæssige årsager.

Kelly Loeffler blev udpeget til at varetage Isaksons plads i Senatet frem til valget i november.

Raphael Warnock har den symbolsk ladede position som pastor i Ebenezer Baptist Church, hvor Martin Luther King Jr. prædikede frem til sin død i 1968.