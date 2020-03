Ford lover at have 50.000 respiratorer klar om 100 dage

Produktionen sættes i gang den 20. april og vil foregå næsten døgnet rundt med 500 ansatte fordelt på treholdsskift, oplyser Ford.

Ford og GE forventer efter de 100 dage at nå en produktionskapacitet på 30.000 respiratorer om måneden. Det vil sige i begyndelsen af juli.

De to selskaber meddelte i sidste uge, at de vil samarbejde om at accelerere produktionen af respiratorer, der efterspørges af mange hospitaler til behandling af de patienter, som ikke selv er i stand til at trække vejret på grund af virussygdommen.

General Motors, en anden stor bilproducent, blev fredag af præsident Trump beordret til at få gang i produktionen af respiratorer.

- Ministeren for sundhed skal bruge enhver og al autoritet i henhold til loven til at kræve, at General Motors accepterer, udfører og prioriterer kontrakter eller bestillinger af det antal respiratorer, som ministeren finder passende, hed det i præsidentens ordre ifølge Bloomberg News.

Trump traf beslutningen, efter at en dialog mellem myndigheder og GM om at fremstille respiratorer var endt uden resultat.

Søndag meddelte GM ifølge Reuters, at det planlægger at producere op til 10.000 respiratorer om måneden fra denne sommer.

Myndigheder i delstater, som er hårdt mærket af pandemien, har bønfaldt Trumps administration og producenter om at øge tempoet i produktionen af respiratorer.

Hospitaler i New York, der har flest virussmittede og døde af samtlige amerikanske delstater, er allerede begyndt at anvende hver enkelt respirator til at holde liv i to patienter.