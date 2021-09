Forbrugerråd: EU's opladerudspil lover godt for miljø og pris

For det er noget, man har arbejdet for i mere end ti år. Det fortæller Helen Amundsen, seniorrådgiver i bæredygtigt forbrug hos forbrugerrådet.

Forbrugerrådet Tænk har kun positive ting at sige om forslaget fra EU-Kommissionen om at ensarte opladere til mobiler og tablets.

- Det betyder, at vi forhåbentlig selv som forbrugere kan få lov at beslutte, om vi vil have en oplader til det produkt, vi køber, fordi vi måske allerede har en eller flere derhjemme, som passer. Og så er der jo ingen grund til, at vi skal have flere.

- Det er både godt for prisen og miljøet, og det er godt for de mange ressourcer, der bliver brugt til at fremstille ladere, siger hun.

Ifølge Kommissionen vil forbrugere med tiltaget kunne spare 250 millioner euro om året, fordi de slipper for at købe unødvendige opladere.

En del af forslaget går på, at det skal være muligt at købe for eksempel en ny telefon, uden at der følger en oplader med.

EU-Kommissionen har præsenteret forslaget torsdag.

Med udspillet foreslår Kommissionen, at alle mobiltelefoner, tablets, høretelefoner, digitale kameraer og trådløse højttalere i fremtiden skal kunne oplades med et stik af typen USB-C.

Det er den type stik, der i dag bruges til at oplade de fleste Android-telefoner.

Forslaget møder kritik fra Apple, hvis opladere til iPhones og iPads ikke benytter USB-C-stikket.

Apple skriver i en erklæring, at en ensretning af opladere vil hæmme innovationen, hvorfor "det vil skade forbrugere rundtom i verden".

Desuden er 24 måneder til at rette ind, efter at forslaget er vedtaget, for lidt, mener Apple.

De to kritikpunkter giver Helen Amundsen umiddelbart ikke meget for.

- Man kan sagtens, mens man laver innovation, tænke ensretning ind. Det burde ikke være nogen hindring.

- Man har haft mulighed for at forberede sig på det her i mere end ti år, så jeg tænker, at folk bør være parate til at ensrette deres opladere, siger hun.

Forslaget skal godkendes af medlemslandene og EU-Parlamentet, før lovgivningen kan træde i kraft. Når og hvis det bliver godkendt, går der yderligere to år, før reglerne er fuldt gældende.