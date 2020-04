Forbedret lockdown-luft forhindrer 11.300 dødsfald i Europa

Det viser et nyt studie offentliggjort torsdag.

- Du kan sammenligne det med, at alle i Europa stopper med at ryge i en måned, siger analysechef Lauri Myllyvirta fra det finske Centre for Research on Energy and Clean Air (Crea), der står bag undersøgelsen.

- Vores analyse understreger de enorme fordele for folkesundheden og livskvaliteten, der kan opnås ved at reducere fossile brændstoffer på en vedvarende og bæredygtig måde, tilføjer han.

Fordelene i Tyskland, Storbritannien og Italien overstiger det, der svarer til flere end 1500 for tidlige dødsfald i hvert land.

I den seneste måned er den gennemsnitlige europæiske borger blevet udsat for nitrogendioxider, der er 37 procent under det normale niveau. Det viser rapporten fra Crea.

Nitrogendioxid opstår hovedsageligt fra transport på veje.

Ifølge undersøgelsen, der dækker 21 lande, ligger partikeleksponeringen, der genereres af transport, industri og opvarmning med kul, 12 procent under det normale niveau.

Det kraftige fald i forureningen ventes ifølge Crea også at resultere i 1,3 millioner færre sygedage fra job og 6000 færre nye tilfælde af astma blandt børn.