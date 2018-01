Forældre til 13 indespærrede børn i USA skal for retten

57-årige David Turpin og 49-årige Louise Turpin er mistænkt for at holde deres 13 børn i alderen fra to til 29 år indespærret i familiens hjem i Perris i det sydlige Californien.

Et par fra Californien, der er anholdt på mistanke om tortur og for at holde deres 13 børn indespærret, skal torsdag for retten.

Børnene er ifølge politiet blevet mishandlet og har ikke fået nok at spise. I hvor lang tid vides endnu ikke.

Turpin-parret havde registreret deres hjem som en skole, men i stedet for undervisningsmaterialer har efterforskere under en ransagning af huset fundet tegn på, at der er foregået tortur.

Politiet fik nys om sagen, da det i weekenden lykkedes et af børnene - en 17-årig pige - at slippe ud og ringe efter hjælp. Hun var så udmagret, at politiet i første omgang troede, at hun var omkring ti år gammel.

Da betjente ankom til huset søndag, fandt de ifølge politiet i Perris tre af børnene "lænket til deres senge med kæder og hængelåse i mørke og ildelugtende omgivelser".

Ens for de 13 søskende var, at de ifølge politiet så meget yngre ud, end de er. De var "udsultede og meget beskidte", lyder det.

Mark Uffer, direktør på det hospital, hvor parrets voksne børn bliver behandlet, oplyste onsdag, at deres tilstand er stabil.

Hidtil har David og Louise Turpin ikke været i stand til at forklare, hvorfor deres børn blev holdt indespærret.

Ifølge politiet i Riverside County er der foreløbigt ingen tegn på seksuelt misbrug. Der er heller ingen tegn på, at forældrene skulle lide af psykisk sygdom.

Familien har ikke tidligere været i politiets eller myndighedernes søgelys.

Efterforskere i sagen oplyser, at der bliver holdt et pressemøde torsdag eftermiddag klokken 16 dansk tid. Sigtelserne mod forældrene ventes at blive offentliggjort et par timer senere.

Det er foreløbigt uklart, hvad forældrene siger til anklagerne mod dem.