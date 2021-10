For få slagteriarbejdere skaber krise i britisk svineindustri

Den Nationale Sammenslutning for Svineavlere i London siger fredag, at nogle detailhandlere nu overvejer at købe svinekød i EU, fordi det er billigere. Samtidig siger organisationen, at drøftelser med regeringen om manglen på slagteriarbejdere er gået i hårdknude.

- Som følge af manglende arbejdskraft på svineslagterier er britiske svinefarmere for øjeblikket i venteposition med omkring 120.000 svin, som skulle have været slagtet, hedder det i en erklæring fra organisationen.

- Vi er også opmærksomme på, at nogle detailhandlere, som indtil nu har været forstående og støttet deres britiske forsyningskæder, nu overvejer at gå over til svinekød fra EU, fordi det er langt billigere. Det vil gøre vores situation langt værre, siger svineavlernes sammenslutning.

- Det vil medføre, at langt flere svineproducenter ikke vil have anden mulighed end at forlade branchen.

Sammenslutningen har indtrængende opfordret landets detailhandlere til at fortsætte med at købe svinekød hos de lokale slagterier og ikke de billigere EU-produkter.

Den akutte mangel på slagteriarbejdere i industrien har medført et fald på 25 procent i kapaciteten.

Manglen på arbejdskraft i industrien er blevet forværret under covid-19 pandemien, og som følge af den britiske immigrationspolitik efter brexit, der har hindret mange østeuropæere i at komme til landet for at arbejde.

Mange britiske tankstationer var stadig uden benzin fredag, og der har en del steder været panikagtige scener med lange bilkøer, slåskampe ved benzinstandere og desperate påfyldninger af benzin på flasker som følge af manglen på brændstof.

Over 2000 tankstationer var uden benzin fredag ifølge Reuters.

Krisen er opstået, efter at flere chaufførers mulighed for at arbejde i Storbritannien er blevet forringet af briternes exit fra EU.

Om situationen har premierminister Boris Johnson udtalt:

- Det, vi ønsker at gøre, er at sørge for, at vi har gjort alle de nødvendige forberedelser til at komme igennem til julen og længere endnu. Det handler ikke kun om tankstationer, men om alle dele af vores forsyningskæde.