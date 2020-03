Folkevognsfabrikkerne i Europa lukker produktionen

Samtidig advarer folkevognsfabrikkerne om, at 2020 bliver et vanskeligt år.

Volkswagen, der er verdens største bilproducent, forbereder sig på at lukke fabrikker i Europa for at modgå smitten med coronavirus.

- I betragtning af den betydelig forværrede salgssituation og den større uvished om leverancer af bildele til vore fabrikker, så vil produktionen blive suspenderet i den nærmeste fremtid på fabrikker, som drives af virksomhedsgruppens brands.

Det siger VW's topchef, Herbert Diess.

Produktionen bliver indstillet på fabrikker i Spanien, i Setubal i Portugal og Bratislava i Slovakiet. Det samme vil ske for Lamborghini og Ducati i Italien inden udgangen af denne uge.

De fleste af de øvrige fabrikker i Tyskland og det øvrige Europa begynder at forberede sig på at lukke ned for arbejdet. Formentlig i to eller tre uger, siger Diess.

I Kina, hvor pandemien har spredt sig fra, er situationen anderledes. Her meldes coronasmitten på tilbagetog.

Derfor har man genoptaget produktionen på VW's fabrikker. Eneste undtagelse er fabrikkerne i Changsha og Urumqi.

Volkswagen Group ejer også bilvirksomhederne Skoda og Seat.